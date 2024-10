PSG : Kylian Mbappé bientôt au tribunal ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé et le PSG vont se retrouver. Ce mardi, les deux parties vont se réunir devant la Cour d'appel de la Ligue Professionnelle de Football. Le joueur du Real Madrid réclame 55M€ d'impayés à son ancienne équipe. Peu importe la décision de l'instance, les deux parties auraient de grande chance de se retrouver devant les juridictions ordinaires.

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG va se poursuivre ce mardi. Les deux parties ont rendez-vous devant la Cour d’Appel de Justice de la LFP, saisie après l’appel du club parisien. La formation conteste la décision de la commission juridique de la LFP qui enjoignait le PSG à verser les 55M€ réclamés par Mbappé.

Le PSG a justifié son choix

« La position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide, c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporteurs, qui est plus importante que n’importe quel joueur » avait déclaré une source au sein du club parisien au Monde.

Le conflit devrait se poursuivre

Mais comme l’indique Marca, une nouvelle médiation devrait être ordonnée par la Cour d’Appel, ce qui ne devrait pas satisfaire Mbappé. C’est donc devant le conseil des prud’hommes que les deux parties devraient se retrouver dans les prochains mois. L’objectif du PSG sera de montrer que le joueur a renoncé à ses primes en rejoignant le Real Madrid en tant qu’agent libre. De son côté, l’international tricolore estime que cet accord a été rendu caduc suite à sa mise au placard durant l’été 2023.