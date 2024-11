PSG : L'annonce qui bouscule tous les plans du mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Milan Skriniar n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Le PSG verrait ainsi d’un très bon œil son départ sur le mercato hivernal. Cependant, malgré l'intérêt supposé de la Juventus, plusieurs obstacles rendent son retour en Italie improbable comme l’explique le journaliste Marcello Chirico.

Grande priorité du mercato du PSG durant de longs mois, Milan Skriniar avait finalement rejoint le club de la capitale libre à l’été 2023, en provenance de l’Inter. Le Slovaque était censé devenir un cadre de la défense parisienne, un statut qu’il n’a jamais endossé, lui qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Un départ serait vu d’un bon œil par la formation parisienne, avec un intérêt de la Juventus évoqué par la presse italienne.

« La Juve n'a pas les moyens de le prendre »

Mais Skriniar serait encore loin de Turin. Interrogé par CalcioMercato.it, le journaliste Marcello Chirico imagine difficilement le défenseur du PSG du côté de la Juve. « Il faut tenir compte du budget et de la situation financière. Si les propriétaires autorisaient à dépenser un peu plus, ce serait différent. Giuntoli (directeur sportif) regarde autour de lui et fera des transactions en tenant compte de la situation financière. (…) J'ai entendu parler de Skriniar. Novembre est le mois où l'on commence à voir ce que l'on peut faire. Giuntoli a pris des renseignements sur Skriniar, mais la Juve n'a pas les moyens de le prendre », confie Marcello Chirico.

Skrinair trop vieux et trop cher pour la Juventus ?

« Le PSG devrait se soumettre aux conditions de la Juventus et il n'est pas certain que ça se produise. Et d'après ce que je sais, il ne veut pas être le remplaçant de Bremer pendant six mois à la Juve, vraiment pas. Il s’en moque de ne pas jouer au PSG », affirme le journaliste, ajoutant que le profil du Slovaque ne rentre pas dans les critères des dirigeants turinois : « Les Bianconeri ne sont pas intéressés par des joueurs de 29-30 ans comme Skriniar. L'ancien joueur de l'Inter gagne 8 à 9 millions d'euros, pourquoi payer autant ? » Le PSG est encore loin de se débarrasser de Milan Skriniar.