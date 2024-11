Mercato : Neymar, Messi, Mbappé… Labrune se lâche sur le PSG

Alexis Brunet

Depuis 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère, en étant racheté par le Qatar. Grâce à ces nouveaux investisseurs, le club de la capitale a pu recruter certains des meilleurs joueurs du monde, dont Lionel Messi, Neymar ou bien Kylian Mbappé. Selon Vincent Labrune, sans l’apport de l’état du Moyen-Orient, jamais de tels transferts n’auraient eu lieu.

En Ligue 1, l’écart entre le PSG et les autres clubs français est parfois assez élevé. Cela se remarque notamment au niveau des transferts. En effet, les dirigeants parisiens ont parfois pu s’offrir certains des meilleurs joueurs du monde, comme Lionel Messi, Neymar ou bien Zlatan Ibrahimović .

Labrune défend le PSG

Selon Vincent Labrune, qui s’est exprimé pour L’Équipe, le championnat de France doit remercier le PSG pour tous ces investissements. Sans le club de la capitale, jamais certains des meilleurs joueurs du monde n’auraient pu fouler les pelouses de Ligue 1. « Sans eux, jamais nous n'aurions eu la chance de voir chez nous des stars planétaires telles que Zlatan, Beckham, Neymar ou Messi... Jamais Mbappé ne serait resté cinq années de plus en L1. Et sans les performances européennes du PSG des dernières saisons, nous aurions perdu depuis longtemps notre cinquième place UEFA qui nous permet aujourd'hui d'avoir quatre clubs qualifiés en Ligue des champions. »

Labrune s’exprime sur ses liens avec le PSG

Vincent Labrune est également revenu sur ses liens avec le PSG. Alors que certains reprochent au président de la LFP d’accorder des avantages au club de la capitale, l’ancien boss de l’OM s’en défend. « Déjà, je rappelle que je n'étais pas son candidat en 2020 quand je me suis présenté car il soutenait Michel Denisot. Et que le contrat de commercialisation exclusive des droits de la L1 à l'international s'est arrêté après mon élection. Ensuite, sur la question des conflits d'intérêts et de son poids à la LFP, la situation est strictement la même depuis le rachat du PSG par QSI. Ni plus ni moins. Elle est proportionnelle au poids de son club et de son actionnaire dans l'économie du foot français. Les investissements du Qatar et les résultats du PSG ont porté à bout de bras le football français ces dernières années, il ne faudrait pas l'oublier. »