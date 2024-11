Mercato - OM : Un transfert à boucler en priorité pour 2025 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif durant le mercato estival, l’OM avait terminé avec pas moins de 12 recrues au compteur. Mais voilà que d’ici quelques semaines, le club phocéen pourrait profiter de la fenêtre de recrutement de mois de janvier pour offrir de nouvelles armes à Roberto De Zerbi. Le secteur défensif apparait comme celui à renforcer en priorité pour beaucoup. L’OM doit-il alors faire venir un nouveau défenseur ?

Les dernières sorties de l’OM au Vélodrome n’ont clairement pas été fameuses. En effet, les joueurs de Roberto De Zerbi ont encaissé 3 buts contre le PSG, mais aussi contre l’AJ Auxerre. Deux défaites qui ont mis en avant les largesses défensives du club phocéen. Excellent la saison dernière, Leonardo Balerdi n’a clairement plus le même rendement depuis qu’il a le brassard de capitaine. A ses côtés, Lilian Brassier, arrivé de Brest durant l’intersaison, ne cesse de décevoir. Face à cela, le constat a été très rapide pour beaucoup : l’OM doit s’offrir un nouveau défenseur central durant le prochain mercato hivernal.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« On va faire un point sur le mercato à venir »

A quoi faut-il alors s’attendre pour le mercato hivernal à l’OM ? Ce mardi, de passage sur RMC, Mehdi Benatia a été interrogé sur l’arrivée d’un nouveau défenseur en janvier. A ce propos, le conseiller sportif olympien a répondu : « Franchement, ce n’est pas vouloir répondre à côté, on va faire un point sur le mercato à venir, on va faire un point avec le coach et le président. C’est sûr qu’en ce moment, quand on voit les buts qu’on prend contre Paris ou Auxerre, on peut changer beaucoup de choses. La vérité c’est que les défenseurs qui sont arrivés au mercato, ce sont pour moi des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a 3 mois, j’y crois toujours aujourd’hui (...) C’est une réflexion qu’on doit avoir avec le coach et le président en fonction de ce qu’on peut faire. Oui on peut toujours regarder pour renforcer, ça sera fait, mais la seule idée que j’ai c’est Lens ».

Quel mercato hivernal pour l’OM ?

Rendez-vous donc maintenant à partir du 1er janvier 2025 pour voir ce que nous réserve l’OM sur le mercato hivernal. Le recrutement d’un défenseur central apparait donc pour beaucoup comme une priorité. Le club phocéen le verra-t-il de la même manière ? Roberto De Zerbi pourrait également bien prioriser d’autres postes à renforcer durant ce mercato hivernal. Affaire à suivre…

Alors, l’OM doit-il recruter un défenseur central en priorité cet hiver ?