Mercato : Le PSG refuse un transfert à 35M€ !

Pierrick Levallet

Plutôt décevant depuis son arrivée au PSG, Fabian Ruiz a bluffé tout le monde pendant l’Euro 2024. Sacré champion d’Europe avec l’Espagne, le milieu de terrain de 28 ans a brillé pendant la compétition. Sa valeur a alors grimpé en flèche sur le mercato. Mais le club de la capitale a refusé de s’en séparer cet été.

En 2022, le PSG a lâché 23M€ pour s’attacher les services de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol était plutôt intéressant du côté de Naples. Mais depuis son arrivée dans la capitale, le joueur d’aujourd’hui 28 ans se veut plutôt décevant. Fabian Ruiz n’a pas encore réussi à s’imposer au PSG, que ce soit sous les ordres de Christophe Galtier pour sa première saison chez les Rouge-et-Bleu ou avec Luis Enrique désormais.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

La cote de Fabian Ruiz a grimpé en flèche après l'Euro 2024

Fabian Ruiz a cependant surpris tout le monde pendant l’Euro 2024. Sacré champion d’Europe avec l’Espagne, le joueur du PSG a vu sa cote grimper en flèche sur le mercato. Sa valeur était estimée à 35M€ cet été comme le rapporte Relevo. Mais les dirigeants parisiens ont finalement refusé de le transférer.

Luis Enrique en attend plus de lui au PSG

Le PSG souhaitait offrir une nouvelle chance à Fabian Ruiz d’essayer de s’imposer. Mais cette saison n’est pas vraiment différente des précédentes. Concurrencé par Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves, l’Espagnol passe plus souvent son temps sur le banc. Luis Enrique en attend plus de lui pour qu’il puisse prétendre à une potentielle place de titulaire un jour. Fabian Ruiz sait à quoi s’en tenir.