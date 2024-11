Mercato : Il répond cash sur un retour au Real Madrid !

Jean de Teyssière

L’année dernière, la défense du Real Madrid était difficilement prenable. Le club n’avait perdu que deux fois toutes compétitions confondues et avait remporté la Liga et la Ligue des Champions. Depuis, Nacho a quitté le club et la défense madrilène ne va pas bien du tout. Mais il n’est pas question pour lui de revenir au club un jour.

Le Real Madrid a enfin réalisé un clean-sheet. Pour la première fois depuis le 5 octobre dernier, le club espagnol a terminé un match sans encaisser de but, face à Osasuna (4-0). L’hémorragie s’est stoppée après avoir encaissé 10 buts en quatre matchs.

Nacho ferme la porte à un retour au Real Madrid

Désormais défenseur central du club saoudien de Al-Qadsiah, Nacho est revenu sur son départ du Real Madrid, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Le Real Madrid ne m'a pas appelé. S'ils m'appellent pour revenir? Je n'y ai même pas pensé. J'ai été très clair sur la décision, sachant que j'aurais rejoué trente, quarante ou cinquante matchs. Cela n'a pas changé l'idée que j'avais en tête. S’ils m’appellent, je suis très heureux ici. Je dois souffrir avec le Real Madrid en tant que supporter. Quand j'ai pris la décision de quitter le Real Madrid, je savais qu’ils allaient jouer de nombreux matchs, mais cela n'allait pas affecter ma décision. C'était très clair en moi. Quand une personne sent que son heure est venue... »

«Je reste ferme sur cette décision»

« Je n'ai aucun regret, je savais ce que je faisais et je reste ferme sur cette décision. Je suis très heureux de la décision que j’ai prise, promet Nacho. Il y a des clauses de résiliation ici, j'imagine que la mienne sera petite, mais je n'envisage même pas qu'ils paient une clause pour moi. Maintenant c'est plus facile pour moi, mais au début ça m'a choqué de voir le Real Madrid à la télévision, ça me paraissait étrange. Je ne regrette pas du tout la décision. Maintenant, je soutiens comme un autre fan du Real Madrid. »