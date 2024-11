Benatia - OM : La date de son départ est annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De passage chez nos confrères de RMC ce mardi soir, Mehdi Benatia s'est exprimé sur son avenir incertain étant donné que son contrat arrive à expiration en décembre prochain. L'international marocain se projetait avec le club marseillais, malgré sa situation contractuelle. Journaliste, Mathieu Grégoire a confirmé que son départ n'était pas pour tout de suite.

Conseiller sportif de Pablo Longoria depuis un an, Mehdi Benatia a accordé un long entretien à Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Le dirigeant de l’OM a eu l’occasion d’évoquer son avenir incertain. Son contrat arrive à expiration au mois de décembre et l’ancien international marocain ne sait pas, avec certitude, de quoi sera fait son avenir.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Benatia annonce la couleur

« C'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Il se passe toujours quelque chose à Marseille.Si je vais prolonger alors que je suis en fin de contrat ? Si je dois continuer à travailler, je n’ai pas besoin de parler de contrat. Je travaille comme si j’allais rester 10 ans » a confié Benatia durant Rothen S’Enflamme.

« Il va s'inscrire pour un ou deux ans à l'OM »

Mais selon Mathieu Grégoire, les chances de voir Benatia partir cet hiver sont minces. Selon lui, il pourrait rester à l’OM pendant encore quelques années avant de rejoindre une autre équipe plus huppée. « Je ne crois pas à un départ. Je pense qu'il a envie de rester, il est passionné par ce qu'il fait, ça l'excite d'être à l'OM. La question sera de négocier des prérogatives, des champs d'action; Je pense qu’un directeur sportif ne reste pas 15 ans dans un club, on a l’impression qu’il y a plus d’égo, plus de pouvoirs. C’est important aussi pour eux de marquer le coup. Il va s'inscrire pour un ou deux ans à l'OM » a confié le journaliste de L'Equipe au cours d'un entretien accordé à Youss TV.