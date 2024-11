OM : Riolo avertit d’un «problème» avec Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Conseiller sportif de l’OM depuis novembre 2023, Medhi Benatia est passé par des grands clubs au cours de sa carrière de joueur, notamment la Juventus et le Bayern Munich, où l’exigence est très élevée, bien plus qu’en Ligue 1. Ce qui pourrait provoquer de la frustration et quelques problèmes chez l’ancien international marocain selon le journaliste Daniel Riolo.

De passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC mardi, Medhi Benatia a notamment évoqué les défaites face au PSG (0-3) et à Auxerre (1-3). Deux matchs au cours desquels l’OM était mené de trois buts à la mi-temps, d’autant plus à domicile. Au-delà du résultat, c’est surtout le visage affiché par ses joueurs que le conseiller sportif de Pablo Longoria a trouvé « inacceptable ».

« Quand tu es l’OM, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça »

« On parle de projet, de patience, de temps, mais avec tout le respect que j’ai pour Auxerre, qui est resté sur une grosse victoire contre Rennes, mais quand tu es l’OM, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça. C’était inacceptable », a déclaré Medhi Benatia à propos de la défaite de l’OM contre Auxerre, avant d’évoquer celle contre le PSG. « Je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Je vois comment on a préparé la semaine de Paris, c’était avec un pressing très haut, avec de l’intensité à la perte de balle. Il y avait tout. Quand tu arrives là-bas, tu fais 20 minutes, il n’y a rien du tout. Rien de tout ça. Même dans l’intensité, on n’y est pas. »

« Il va devoir prendre du recul et des grosses respirations car ça peut lui taper sur le système »

Daniel Riolo a apprécié la prise de parole de Mehdi Benatia, mais a en revanche mis en garde sur certains problèmes qu’il pourrait rencontrer à l’OM en termes d'exigence, dans l’After Foot : « Il est là, on va pas revenir sur l’épisode dans le couloir, ça arrive, on va vu que Luis Campos il l’a fait récemment. Je l’ai trouvé très calme, très posé. Benatia, là où il peut avoir un problème, c’est quand même un gars, on l’a peut-être un peu oublié, il a évolué à la Juve et au Bayern. Deux clubs assez incroyables, deux clubs assez carrés. Ça, ça marque un homme. Parfois, il va devoir prendre du recul et des grosses respirations car ça peut lui taper sur le système. Quand c’est confronté à la réalité de la Ligue 1, ça peut donner des clashs. Il va falloir qu’il se contrôle. Mais là dans l’interview, je l’ai trouvé très calme, posé. »