OM : «Inacceptable», le coup de gueule de Benatia

Axel Cornic

Sans compétitions européennes et surtout après un gros mercato estival, l’Olympique de Marseille semblait pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain cette saison. Mais le résultat du Classique (0-3) nous a montré qu’il existe encore un écarte de niveau et ça ne s’est pas arrangé lors de la dernière journée de Ligue 1, avec une défaire surprenante face à l’AJ Auxerre (1-3).

On rêvait surement d’un meilleur début de saison à Marseille. Après onze journées de Ligue 1, l’OM est déjà distancé avec trois points de retard sur l’AS Monaco, mais surtout neuf sur le PSG. Et évidemment, la dernière défaite cinglante à domicile face à l’AJ Auxerre a énormément fait parler.

Mercato : Le divorce qui a fait les affaires de l’OM ! https://t.co/64qmf6dnSY pic.twitter.com/sgGlKppoFw — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

De Zerbi tape du poing sur la table

C’est notamment le cas de Roberto De Zerbi, qui aurait piqué une grosse colère lors de la conférence de presse d’après-match, évoquant pour la première fois un possible départ. Mais le ton serait monté également dans le vestiaire, puisque le coach de l’OM se serait lâché face à ses joueurs. « Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de couilles ! » aurait-il déclaré, à en croire les dernières révélations de L’Equipe.

« Quand tu es l’OM, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça »

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Mehdi Benatia n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant ce revers face à Auxerre... et il semble être d’accord avec son coach ! « On n’a pas besoin de se cacher, c’est tellement gros, ça me parait évident. C’est inacceptable » a confié le conseiller spécial du président Pablo Longoria, sur RMC Sport. « On parle de projet, de patience, de temps, mais avec tout le respect que j’ai pour Auxerre, qui est resté sur une grosse victoire contre Rennes, mais quand tu es l’OM, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça. C’était inacceptable ».