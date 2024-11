Mercato : Le PSG prépare un transfert historique à 500M€ ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG n’a pas vraiment remplacé Kylian Mbappé. Le club de la capitale n’a recruté aucun joueur du calibre de la nouvelle star du Real Madrid. Mais les choses pourraient changer au cours des prochains mois. Les dirigeants parisiens garderaient un œil sur Vinicius Jr, qui ne semble plus vraiment faire l’unanimité chez les Merengue.

Depuis le début de saison, le PSG affiche de sérieuses lacunes dans le secteur offensif. Le club de la capitale peine à concrétiser ses actions, surtout lors des grandes soirées de Ligue des champions. Le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé se fait encore sentir. De ce fait, les dirigeants parisiens aimeraient aller chercher un nouvel attaquant pour renforcer l’attaque de Luis Enrique.

Vinicius Jr bientôt poussé vers la sortie ?

Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que le PSG s’était mis en quête d’un nouvel ailier gauche cet été, et ce serait encore le cas quelques mois plus tard. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi coché un nom bien particulier sur sa liste : celui de Vinicius Jr. Comme le rapporte SPORT, l’international auriverde ne semble plus vraiment faire l’unanimité au Real Madrid. L’entourage de Florentino Pérez le pousserait même à le vendre l’été prochain. Pour le moment, le président des Merengue s’y refusent. Mais les choses pourraient changer rapidement.

Le Real Madrid peut récupérer 500M€ !

En effet, le média espagnol indique que le montant du transfert de Vinicius Jr, s’il a lieu, pourrait atteindre les 500M€. L’ailier de 24 ans deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire, et l’entourage de Florentino Pérez insisterait sur le fait que cette vente serait stratégique pour le Real Madrid. Le PSG suivrait cela de près, tout comme l’Arabie Saoudite. Un club saoudien aurait offert un contrat d’1 milliard d’euros à Vinicius Jr récemment. La star brésilienne aurait d’ailleurs entendu ce que l’Arabie Saoudite avait à lui dire. Désormais, la balle serait dans le camp du Real Madrid, et surtout dans celui de Florentino Pérez. À suivre...