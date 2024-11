«Personne ne le félicitera» : Mbappé reçoit une improbable menace

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Trophée Yachine pour la seconde année consécutive, Emiliano Martinez a encore une fois été copieusement sifflé au moment de récupérer son bien. Il faut dire que la cérémonie avait lieu à Paris, au Théâtre du Châtelet, et les Français n'ont pas oublié son comportement. Beau joueur, le portier argentin estime que dans la cas inverse, Kylian Mbappé aurait également été secoué.

«Mon père a été un peu choqué»

« Mon père a été un peu choqué par les sifflets lors de la cérémonie du Ballon d'Or, l'an dernier (son père était présent au théâtre du Châtelet contrairement à cette année, où les sifflets étaient moins nombreux) », lâche le portier argentin dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Si Kylian Mbappé reçoit un trophée en Argentine, personne ne le félicitera»

« Ce soir-là, dans les gradins, il y avait quelques supporters. C'est normal, si Kylian Mbappé reçoit un trophée en Argentine, personne ne le félicitera », ajoute Emiliano Martinez.