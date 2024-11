Rugby : Dupont finit complètement bourré, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont a réussi son retour avec les Bleus. Ce samedi, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée du Japon au Stade de France (52-12). Les hommes de Fabien Galthié ont certainement célébré cette victoire, mais le demi de mêlée n'est pas du style à s'envoyer plusieurs bouteilles d'alcool. Dupont s'est laissé aller une seule fois selon l'un de ses amis.

Le Stade de France n’avait d’yeux que pour lui. Plus de trois mois après son sacre olympique sur cette même pelouse dyonisienne, Antoine Dupont a retrouvé le groupe de Fabien Galthié ce samedi à l’occasion de cette tournée de novembre. Face à une faible équipe du Japon, le demi de mêlée du Stade Toulousain a répété ses gammes avant de défier les All-Blacks samedi prochain.

Le professionalisme de Dupont salué

Après plusieurs semaines de vacances aux Etats-Unis, Dupont a, de nouveau, la tête concentrée sur le rugby comme l’a confié l’un de ses meilleurs amis. « Il fallait qu’Antoine fasse rentrer une séance d’entraînement dans la journée. Un préparateur physique contacté par son agent et qui faisait aussi office de kiné était également là pour l’accompagner. On a dû faire trois séances de musculation dans la salle de l’hôtel où on était, deux entraînements dans le parc qui faisait face à ce même hôtel, et un autre sur un vrai terrain de sport, librement accessible, pour travailler sur de vraies distances » a lâché Gauthier Enfedaque. Ce proche de Dupont en a profité pour lâcher quelques dossiers.

« Je l'ai vu bourré une fois »

« Je ne connais personne d’aussi sérieux qu’Antoine. Il sait se lâcher les soirs de fête, mais c’est toujours dans le contrôle. Si je l’ai déjà vu bourré ? Une fois, après son premier titre de champion de France en 2019, mais c’était exceptionnel. Plus récemment, en mai dernier, je me souviens de lui après la victoire de Toulouse en Coupe des champions. Tout le monde faisait la fête. Lui, il buvait des cocas » a-t-il lâché au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.