Scandales au XV de France : Antoine Dupont fait une annonce !

Le XV de France est de retour ce samedi pour son premier test-match de l’automne face au Japon, avec la ferme intention d’en finir avec les polémiques du passé et la dernière tournée catastrophiques. Antoine Dupont n’y était pas, puisqu’il disputait les Jeux Olympiques de Paris 2024 à ce moment-là, mais il a bien vu que des choses ont changé chez les Bleus.

L’opération séduction va commencer. Après un été noir pour le XV de France, avec le dérapage raciste de Melvyn Jaminet ou l’affaire Jégou-Auradou, tout le rugby tricolore souhaite tourner la page. Et quoi de mieux qu’un retour des Bleus, qui en ce mois de novembre vont rencontrer la Japon, avant d’affronter la Nouvelle-Zélande et l’Argentine.

« Quand on représente l'équipe de France, on sait qu'on a une image publique à tenir »

Mais bien avant cette tournée automnale, la FFR avait décidé de redorer son blason en installant notamment plusieurs règles gérant le cadre de vie des joueurs. Mais pour Antoine Dupont, rien n’a vraiment changé. « C'était déjà le cas avant. Quand on représente l'équipe de France, on sait qu'on a une image publique à tenir et des responsabilités, que ce soit sur le terrain ou en dehors » a expliqué le capitaine du XV de France, de retour après plus d’un an d’absence suite à sa décision de s’adonner au rugby à 7 et ainsi disputer les JO de Paris 2024.

« Il y aura juste plus de clarté sur ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire »

« Il n'y a pas vraiment de changements sur ça » a poursuivi Dupont, lors de la conférence de presse organisée à la veille de cette première rencontre du XV de France, face au Japon. « Il y aura juste plus de clarté sur ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire, des moments qui seront choisis pour être des moments de convivialité ou non. On a tout de suite été aligné là-dessus, ça s'est fait naturellement ».