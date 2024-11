XV de France : A peine revenu, Antoine Dupont annonce déjà du lourd !

Axel Cornic

Après avoir mis entre parenthèses le XV de France pour se consacrer au rugby à 7 et aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont est enfin de retour. Il sera titulaire ce samedi soir face au Japon, qui plus est capitaine, pour reprendre ses ambitions là où elles s’étaient arrêtées il y a un peu plus d’un an.

Il a tout connu sur la pelouse du Stade de France. Mais ce samedi, Antoine Dupont va surtout connaitre le bonheur de retrouver le XV de France, qui a traversé une période assez délicate pendant son absence. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les titres acquis avec le Stade Toulousain ou France 7 n’ont pas du tout étanché sa soif de victoires.

XV de France : Galthié évoque une tension dans le vestiaire ! https://t.co/cWd8XumlwH pic.twitter.com/gXesySLjpK — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« A chaque fois, le but ultime reste la Coupe du monde »

Car avec ce retour Dupont lance surtout un tout nouveau cycle, qui le mènera lui et le XV de France vers la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en Australie en 2027. « A chaque fois, le but ultime reste la Coupe du monde. On a l'expérience pour se dire que ce qu'on travaille aujourd'hui est dans le but d'être performant dans trois ans » a confié le capitaine tricolore, à qui il ne manque plus que ce titre mondial pour parachever son chef d’œuvre.

Dupont a faim pour son retour avec le XV de France

« On sent une nouvelle énergie, un nouveau staff, pas mal de nouveaux joueurs qui commencent presque à nous faire sentir vieux » a poursuivi Antoine Dupont, qui est également revenu sur ses longues vacances après les JO de Paris 2024. « Il y a quasiment quatre semaines où je n'ai rien fait après les Jeux. Après, c'était plus du ludique, jouer avec mes potes, faire quelques entraînements avec le club quand j'étais de passage à Toulouse. Les deux dernières semaines avant de rentrer en France j'avais un gros programme. J'ai fait en sorte d'être le mieux possible et ça s'est plutôt bien passé ».