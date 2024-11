Mbappé : Il demande du jamais vu au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas avec le PSG ou en équipe de France, Kylian Mbappé n’est pas plus intéressé par le pressing et le travail défensif maintenant qu’il évolue au Real Madrid. Ce qui génère un problème d’équilibre pour l’équipe de Carlo Ancelotti puisque Vinicius Jr n’est pas l’attaquant le plus friand des replis. Aux yeux de Samir Nasri, l’entraîneur italien devrait faire ce qui n’a jamais été fait afin de forcer une épiphanie chez Mbappé : un passage sur le banc des remplaçants.

Depuis ses débuts à l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’a que trop rarement goûté au banc des remplaçants. De par ses qualités offensives et ses buts qui se sont empilés au fil des années, Leonardo Jardim à Monaco, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique se sont quasiment toujours appuyés sur le champion du monde tricolore. Même son de cloche en équipe de France puisque Didier Deschamps a basé sa tactique autour de celui qui est devenu le capitaine des Bleus en mars 2023.

Ballon d’Or : Il annonce une énorme surprise avec Mbappé ! https://t.co/pOmQdNBBIY pic.twitter.com/ynWper1TAq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Guardiola nous a expliqué par A+B son pressing. Celui qui ne le faisait pas, il allait automatiquement sur le banc»

Kylian Mbappé a changé d’air à la dernière intersaison après sept années passées au PSG. Direction le Real Madrid, où son manque de replis défensifs et d’efforts pour bloquer les phases de construction adverses commencent à faire jaser de l’autre côté des Pyrénées. Et alors que Carlo Ancelotti semble pour le moment ne pas avoir la recette pour trouver le bon moyen de jouer avec son armada offensive sur le plan défensif, Samir Nasri estime que l’entraîneur du Real Madrid a les clés et doit se servir de son pouvoir comme Pep Guardiola l’a fait à son arrivée à Manchester City en 2016.

« C’est aux entraîneurs de faire respecter ce qu’ils ont envie. Je vais vous donner un exemple. Quand j’étais à Manchester City, Guardiola est venu et nous a dit qu’on était une équipe de gros, textuellement. Vous ne courrez pas assez. Il nous a baissé notre poids de forme et nous a expliqué par A+B son pressing. Celui qui ne le faisait pas, il allait automatiquement sur le banc ».

«Le seul problème avec Mbappé c’est que personne n’a eu le courage de le mettre sur le banc»

Ex-international français et actuel consultant pour Canal+, Samir Nasri a profité de sa présence sur le plateau du Canal Football Club mercredi soir pour réclamer une révolution à Carlo Ancelotti : mettre Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants afin de lui faire prendre conscience de ses obligations.

« Le seul problème avec Mbappé c’est que personne n’a eu le courage de le mettre sur le banc pour lui faire comprendre que pendant une période, il doit faire les efforts ».