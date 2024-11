Mbappé : France 98 accuse le Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a réalisé son rêve en s’engageant avec le Real Madrid. Le fait est que son expérience merengue ne se passe pas très bien pour le moment. Positionné comme numéro 9, le Français déçoit. Alors que les critiques se multiplient à l’encontre de Mbappé, Christophe Dugarry a souhaité rejeter également la faute au Real Madrid

Le cas Kylian Mbappé devient de plus en plus problématique avec le Real Madrid. Arrivé en provenance du PSG, l’international français n’a clairement pas le rendement dans le jeu qu’on attendait de lui. Il faut toutefois dire que Mbappé est positionné comme numéro 9, une position où il n’est pas le plus à l’aise. De quoi faire dire à Christophe Dugarry que le Real Madrid s’est peut-être trompé…

« Ils l’ont pris peut-être au plus mauvais moment »

« Il est arrivé dans les pires conditions. Il a décidé de venir, mais ça fait des années que ce club lui fait la cour et ils l’ont pris peut-être au plus mauvais moment. L’année où ils en avaient le moins besoin », a d’abord confié le champion du monde 98 au micro de RMC.

« Ce club s’est trompé sur les qualités et les défauts de Mbappé »

Christophe Dugarry a poursuivi à propos de Kylian Mbappé : « L’erreur vient peut-être de là, c’est un péché originel du président qui voulait à tout prix faire Mbappé. Ils l’ont pris quand même en pensant que le talent de Mbappé suffirait à ce qu’il s’approprie de nouveau poste. Ça montre que ce club s’est trompé sur les qualités et les défauts de Mbappé ».