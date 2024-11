PSG - Real Madrid : Mbappé les envoie tous en «prison» !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est une nouvelle fois paru en difficulté à la pointe de l’attaque du Real Madrid mardi soir lors de la défaite des siens contre l’AC Milan (3-1). Daniel Riolo commence à perdre patience au sujet du positionnement de Mbappé à la Casa Blanca comme ailleurs ces derniers mois. L’éditorialiste de RMC souligne d’ailleurs une prison tactique dans laquelle es entraîneurs s’enferment.

On prend le même et on recommence. Depuis les départs de Lionel Messi et Neymar du PSG à l’été 2023, Kylian Mbappé a beaucoup occupé la position d’attaquant de pointe sous les ordres de Luis Enrique et naviguait entre l’axe et le couloir gauche de l’attaque parisienne. En équipe de France, Didier Deschamps a également fait le choix tactique de titulariser le capitaine des Bleus au poste d’avant-centre par moments. Arrivé au Real Madrid à la dernière intersaison en grande pompe et présenté devant un Santiago Bernabeu plein à craquer le 16 juillet dernier avec le numéro 9 dans le dos, Kylian Mbappé est également utilisé comme attaquant axial par Carlo Ancelotti.

«Exactement comme tous les autres sont prisonniers de ce truc-là, Ancelotti est dans la même prison»

La faute notamment à la présence de Vinicius Jr sur le flanc gauche de l’attaque du Real Madrid. Néanmoins, ce n’est absolument pas sa position selon Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC est même allé jusqu’à dire que Mbappé mettait indirectement ses entraîneurs dans une prison tactique.

« Tu joues sans avant-centre parce que - c’était le cas l’année dernière, c’est le cas en équipe de France et ce sera le cas au Real, je me tue à le dire depuis des mois, Mbappé n’est pas et ne sera jamais un numéro 9. Exactement comme tous les autres sont prisonniers de ce truc-là, Ancelotti est dans la même prison ».

«Ce n’est pas un 9, il y en a un sur le banc»

Pendant la diffusion de l’After Foot mardi soir sur les ondes de RMC, Daniel Riolo n’a pas manqué d’interpeller Carlo Ancelotti concernant le titulaire au poste d’attaquant de pointe : Rodrygo Goes.

« Je vais redire une phrase que j’ai répétée 150 fois : Mbappé, soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc. Et à gauche, il y a mieux que lui en ce moment puisque Vinicius a le privilège de l’antériorité et des performances, donc ça va aller sur le banc parce que ça ne peut pas être autrement. Ce n’est pas un 9, il y en a un sur le banc (Rodrygo, NDLR) et il va falloir le faire jouer. Est-ce qu’Ancelotti peut assumer une telle décision? Le Real est un grand club et capable d’assumer une telle décision mais ils ne peuvent pas continuer comme ça, ça crève les yeux ».