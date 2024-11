Mbappé : Que doit faire le Real Madrid pour régler le problème ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Florentino Pérez a enfin mis la main sur Kylian Mbappé, ses performances avec le Real Madrid laissent actuellement clairement à désirer. Pour expliquer le rendement décevant du capitaine de l’équipe de France, certains utilisent l’argument de son positionnement, Mbappé étant aligné au poste de numéro 9. Quelle serait alors la solution pour le Real Madrid afin de remédier à cette situation problématique ?

Vinicius Jr - Kylian Mbappé, le casse-tête était annoncé pour le Real Madrid suite à l’arrivée du Français. Jusqu’à présent, considérant que le Brésilien était intouchable dans le couloir gauche, Carlo Ancelotti a donc aligné l’ex-joueur du PSG au poste de numéro 9. Toutefois, on le sait, Mbappé n’est pas un attaquant axial et le problème n’a échappé à personne. « Pour moi, le problème c’est qu’il est pas un attaquant axial. Mbappé ne l’est pas. Ce c’est pas sa position. Mais le problème c’est qu’à gauche, il y a quelqu’un qui est comme lui. Au même niveau : Vinicius Jr. Il y a donc un problème », a notamment lâché Karim Benzema.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Quelle position pour Mbappé ?

Le fait est que le rendement de Kylian Mbappé laisse aujourd’hui à désirer en tant que numéro 9 et une solution est donc recherchée. Que doit faire Carlo Ancelotti ? La première option serait de continuer à aligner le Français en pointe, mais dans ce scénario, c’est au numéro 9 madrilène de faire les efforts nécessaires. Le deuxième scénario serait de replacer Mbappé à gauche, son poste préférentiel, mais Vinicius Jr en ferait alors les frais. Pas une bonne idée aux yeux de Karim Benzema : « Je pense que tu ne peux pas mettre Vinicius comme 9 ou à droite. A chaque match, il fait la différence à gauche ».

« Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc »

Enfin la 3ème option pour le Real Madrid serait de… mettre Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants. Carlo Ancelotti décidera-t-il d’employer la manière forte avec le Français ? Ils sont de plus en plus à évoquer un passage du Français sur la touche. Daniel Riolo expliquait notamment : « Je vais redire la phrase que j’ai répétée 150 fois, Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc. Puisqu’à gauche il y a mieux que lui en ce moment avec Vinicius, et bien ça va aller sur le banc. Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que le Real peut assumer une telle décision ? Le Real est un grand club. Mais ils ne peuvent pas continuer comme ça, ça crève les yeux ».

Alors, que doit faire le Real Madrid avec Kylian Mbappé ?