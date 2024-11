«Je commence à être inquiet», la sonnette d’alarme est tirée pour Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au sommet de son art face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé a par la suite affiché un rendement bien en deçà de ce qu’il avait pu montrer. C’est encore le cas aujourd’hui au Real Madrid, où les interrogations sont de plus en plus nombreuses. Qu’arrive-t-il à Mbappé ? Jean-Michel Larqué n’a pas hésité à faire part de son inquiétude pour le capitaine de l’équipe de France.

Après des derniers mois très compliqués au PSG, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid. Sous ses nouvelles nouvelles, le Français espérait certainement retrouver son meilleur niveau, mais pour le moment, on en est encore très loin. Pas à l’aise dans sa position de numéro 9, Mbappé a un rendement qui laisse à désirer et ses performances commencent à en inquiéter plus d’un. C’est notamment le cas de Jean-Michel Larqué.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Je n’ai pas vu Mbappé faire les différences d’il y a 2-3 ans »

Au micro de RMC, l’ancien du PSG s’est dit inquiet de ce qu’il voyait de Kylian Mbappé. « Quand on a le talent de Mbappé, on doit pouvoir être un numéro 9 compétitif à la pointe de l’attaque du Real Madrid, même si ce n’est pas son poste de prédilection. Mais moi je commence à être inquiet sur le retour de Mbappé à un niveau qui était le sien il y a 2 ans. Quand je vois le contenu de ses matchs, je vais peut-être exagéré, mais il y a une éternité que je n’ai vu Mbappé faire les gestes qu’il faisait il y a 3-4 ans. Je n’ai pas vu Mbappé faire les différences d’il y a 2-3 ans. J’espère me tromper, mais on peut se poser la question de savoir si mentalement et physiquement à un moment, il retrouvera ses jambes et son mental », a lâché Jean-Michel Larqué.

« Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc »

D’ailleurs, en ce qui concerne le positionnement de Kylian Mbappé au Real Madrid, où il évolue aujourd’hui en tant que numéro 9, Daniel Riolo a lui fait savoir : « Tu joues sans avant-centre. C’était le cas l’année dernière, c’était le cas en équipe de France et ça sera le cas au Real Madrid, je me tues à le répéter depuis des mois, ça n’est pas e ça ne sera jamais un numéro 9. Exactement comme tous les autres sont prisonniers de ce truc là, Ancelotti est dans la même prison. Je vais redire la phrase que j’ai répétée 150 fois, Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc ».