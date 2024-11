Real Madrid : Mbappé fait craquer une star en privé

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé s’attendait à vivre un conte de fée. Mais finalement, l’international français n’évolue pas à son véritable niveau depuis le début de saison. Certains ont d’ailleurs fait les frais de son arrivée, à l’instar de Jude Bellingham. La star anglaise semble totalement désemparée chez les Merengue cette saison.

Kylian Mbappé s’attendait à vivre un véritable rêve en débarquant au Real Madrid cet été. Le natif de Bondy a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre chez les Merengue. Mais depuis le début de saison, ses prestations sont assez mitigées. Malgré ses 8 buts en 15 matchs, le champion du monde 2018 n’évolue pas vraiment au niveau auquel on l’attend au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid serait d'ailleurs plutôt déçu de ne pas voir le grand Kylian Mbappé, qui faisait des merveilles au PSG les saisons passées.

Le Real Madrid ne trouve pas la solution avec Mbappé

Carlo Ancelotti a pourtant changé ses plans pour pouvoir intégrer Kylian Mbappé dans son onze et tirer le meilleur de lui. Mais rien n’y fait. L’ancienne star du PSG peine encore à prendre réellement ses marques sous les ordres de l’entraîneur du Real Madrid. Les changements du technicien italien commenceraient d’ailleurs à être mal vus dans le vestiaire madrilène.

Bellingham est en train de craquer

Comme le rapporte Relevo, Jude Bellingham vivrait assez mal sa situation au Real Madrid depuis le début de saison. Testé à de nombreux postes pour pouvoir conforter Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, la star anglaise n’est clairement plus aussi décisive que la saison passée (toujours aucun but en 12 matchs toutes compétitions confondues). Le milieu de terrain de 21 ans semble désemparée et aurait même déjà craqué dans sa sphère privée. Visiblement, Kylian Mbappé est en train de faire imploser le vestiaire du Real Madrid malgré lui.