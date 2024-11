Mbappé refuse de jouer et fait paniquer le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à convaincre et se retrouve même au cœur des critiques. Il faut dire que l'ancien attaquant du PSG est utilisé dans un rôle d'avant-centre qui ne lui convient pas. Mais la présence de Vinicius Junior pose un gros problème, au point que le capitaine des Bleus envisage désormais de refuser d'être aligné au poste d'avant-centre.

Arrivé libre en provenance du PSG lors du précédent mercato estival, Kylian Mbappé était attendu depuis plusieurs années par les supporters du Real Madrid. Par conséquent, il ne s'attendait pas à une telle déception. L'attaquant français est très décevant et sa prestation contre l'AC Milan (défaite 3-1) n'a rien arrangé.

Mbappé prêt à refuser de jouer numéro 9 ?

Il faut dire que Kylian Mbappé est utilisé au poste d'avant-centre, et cela ne lui convient pas clairement pas. Et visiblement, selon les informations de SPORT, l'ancien joueur du PSG commencerait à craquer en interne au point de ne plus vouloir jouer avant-centre. D'ailleurs, Carlos Ancelotti, dans une impasse compte tenu du fait que Vinicius Junior occupe le poste d'ailier gauche, a reconnu que la situation était délicate.

Ancelotti ne cache pas son inquiétude

« Ce n'est pas le problème qu'ils ne se comprennent pas, c'est la facilité avec laquelle l'adversaire avance, c'est ça le problème. Inquiet ? Il y a de quoi l’être, oui, car lors des derniers matchs, l'équipe ne s'est pas montrée à la hauteur. Nous manquons de solidité. C'est sur ce point que nous devons travailler. Nous ne défendons pas bien, l'équipe n'est pas compacte. Nous devons être plus compacts, plus organisés. Oui, nous encaissons beaucoup, beaucoup », a confié l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.