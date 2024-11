Mbappé : Alerte rouge au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé s’attendait sans doute à de meilleurs débuts. L’international français peine à réellement trouver sa place dans l’équipe de Carlo Ancelotti, et cela se sent dans ses prestations. Le match contre l’AC Milan ce mardi soir n’a d’ailleurs pas vraiment rassurer les dirigeants merengue.

Kylian Mbappé a réalisé son rêve d'enfance cet été en signant au Real Madrid. Mais l'international français s'attendait très certainement à de meilleurs débuts. Auteur de 8 buts en 15 matchs, le natif de Bondy peine à réellement prendre sa place dans le onze de Carlo Ancelotti. Et cela se ressent dans ses performances.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

Kylian Mbappé évolue très loin du niveau qu'il affichait les saisons précédentes. Et cela inquiéterait très sérieusement le Real Madrid. Comme le rapporte Relevo, la direction madrilène a même déclenché l'alerte rouge. Et le match contre l'AC Milan ce mardi soir n'a pas arrangé les choses. Kylian Mbappé a presque été transparent, et n'a pas pu aider les siens à éviter la défaite (1-3).

Ancelotti bientôt menacé ?

Le Real Madrid va donc rapidement devoir trouver une solution, et vite. La tactique de Carlo Ancelotti ne convient pas pour le moment. L'entraîneur italien pourrait d'ailleurs rapidement se retrouver menacer pour son avenir s'il n'arrive pas à redresser la barre rapidement. A suivre...