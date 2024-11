Mbappé signe la fin du Real Madrid ? L’énorme annonce de Riolo !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid avance avec peu de certitudes ces derniers temps. D’ailleurs, lors de ses deux dernières sorties contre l’AC Milan et le FC Barcelone, le club merengue s’est incliné par deux fois sur les scores de 3-1 et de 4-0. Avant-centre titulaire, Kylian Mbappé ne brille pas et devrait être remplacé par Rodrygo Goes selon Daniel Riolo sous peine d’une fin de cycle pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé ne vit pas des débuts enchantés avec le Real Madrid. Toutefois, ce sont ses mouvements et son positionnement qui interpellent. Constamment aligné en tant qu'avant-centre, le champion du monde tricolore a inscrit 8 buts en 15 matchs sous le maillot de la Casa Blanca, Mbappé ne flambe pas et semble même perdu par moments. Contre l’AC Milan mardi soir pour la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-3), le numéro 9 du Real Madrid était parfois porté disparu.

«Ça voudra alors dire qu’on est à une fin de cycle»

Daniel Riolo a d’ailleurs réclamé du changement à Carlo Ancelotti concernant Kylian Mbappé : le titulariser au poste d’ailier gauche, ce qui est compliqué à cause de la forme de Vinicius Jr, ou bien sur le banc des remplaçants. L’éditorialiste de RMC a confié sur le plateau de l’After Foot que Mbappé devait être remplacé par Rodrygo Goes. Sinon, cela signerait la fin d’un cycle au Real Madrid .« S’ils n’y arrivent pas en mettant Rodrygo, en sortant Mbappé pour retrouver une équipe construite de manière un peu similaire à celle de l’année dernière, ça voudra alors dire qu’on est à une fin de cycle ».

«Il va falloir qu’Ancelotti se dise : qu’est-ce que je fais ? Parce qu’il fait des trucs pas normaux en ce moment»

De plus, Daniel Riolo n’a pas manqué de souligner le management inhabituel de Carlo Ancelotti ces dernières semaines au Real Madrid. « Ce qui ne serait pas gravissime parce que ça arrive dans l’histoire des clubs. Quand tu es repu de victoires, que tu as gagné autant de Ligues de champions, tous ces joueurs ont eu tellement de succès, ça arrive d’être supplanté par d’autres qui ont le droit de bien travailler. Ce ne sera pas un mal de voir le Barça ou Liverpool meilleurs. Mais avant d’en arriver à ce constat, il va falloir qu’Ancelotti se dise : qu’est-ce que je fais ? Parce qu’il fait des trucs pas normaux en ce moment ».