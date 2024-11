Mercato - OM : Le coup de bluff de De Zerbi révélé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au sortir d’une nouvelle déroute à domicile vendredi dernier face à l’AJ Auxerre (1-3), Roberto De Zerbi a laissé entendre en conférence de presse que s’il était le problème, il serait prêt à quitter l’OM dès maintenant. Mais en réalité, le technicien italien n’a jamais pensé à partir et voulait simplement assumer les difficultés de son équipe au Stade Vélodrome.

« Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. » Très remonté après une nouvelle prestation catastrophique de son équipe au Stade Vélodrome, vendredi dernier lors de la réception de l’AJ Auxerre (1-3), Roberto De Zerbi s’est lâché en conférence de presse, allant même jusqu’à remettre en question son avenir à l’OM.

De Zerbi n’a jamais pensé à quitter l’OM

Mais comme indiqué par RMC Sport, partir n’a jamais été une éventualité pour Roberto De Zerbi. Le technicien italien voulait assumer ses responsabilités et les difficultés de son équipe à domicile, où l’OM n’a remporté que 5 points sur 15 possibles cette saison. Il assure que partir dans les moments difficiles ne fait pas partie de son éducation, tout comme rejeter la faute sur d’autres personnes.

L’OM a confiance en lui comme «au premier jour»

Ce que confirme La Provence. Selon le quotidien régional, Roberto De Zerbi n’a jamais pensé à démissionner de son poste d’entraîneur de l’OM, où il s’est engagé jusqu'en juin 2027, et le club n’était pas inquiet non plus. Les dirigeants marseillais étaient persuadés qu’il resterait et ont confiance en lui comme « au premier jour ».