Le Real Madrid veut encore faire mal avec ce transfert

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le Real Madrid s’est fait une spécialité de recruter des joueurs expérimentés en fin de contrat. Les dirigeants madrilènes l’ont encore prouvé l’été dernier en mettant la main sur Kylian Mbappé. En vue du prochain mercato estival, c’est Joshua Kimmich qui serait visé pour arriver librement à Madrid. La Casa Blanca pourrait donc faire une nouvelle fois mal au Bayern Munich, après avoir fait venir David Alaba gratuitement, ou bien Toni Kroos pour seulement 25M€ à l’époque.

Même si le mercato hivernal approche, certains clubs pensent déjà aux mouvements qu’ils réaliseront l’été prochain. C’est notamment le cas du Real Madrid qui a déjà réfléchi à certains transferts malins qu’il pourrait réaliser. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient encore une fois s’offrir un joueur d’expérience gratuitement.

Kimmich pourrait être dans le viseur du Real Madrid

Selon le journal sportif espagnol AS, le Real Madrid pourrait dans les semaines à venir commencer à creuser de plus en plus la piste menant à Joshua Kimmich. Ce dernier sera en fin de contrat l’été prochain, s’il n’a pas prolongé d’ici là et il pourrait donc ne rien coûter aux dirigeants madrilènes.

Le Real Madrid a souvent fait mal au Bayern Munich

Le Bayern Munich tente donc de prolonger Joshua Kimmich, mais il se pourrait qu’il soit obligé de céder face au pressing du Real Madrid. Cela ne serait pas la première fois que le club espagnol réalise un tel coup avec son homologue allemand, car en 2021, il avait mis la main sur David Alaba qui avait quitté les Bavarois librement. En 2014, c’est Toni Kroos qui avait quitté la formation de Bundesliga pour rejoindre le dernier vainqueur de la Ligue des champions, pour seulement 25M€ et qui était par la suite devenu une légende à Madrid.