Mercato - OM : «Du cinéma», De Zerbi reçoit une réponse cash sur son avenir !

Amadou Diawara

Après la lourde défaite contre l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a annoncé en conférence de presse qu'il était prêt à quitter l'OM s'il était le principal responsable de la mauvaise passe de son équipe. Interrogé sur la bombe lâchée par le coach marseillais, Rolland Courbis a lâché toutes ses vérités.

Pour le compte de la onzième journée de la Ligue 1, l'OM a reçu l'AJ Auxerre au Vélodrome ce vendredi soir. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont fait corriger par les Bourguignons (1-3), ayant été mené 3-0 à la mi-temps.

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus ! https://t.co/DAIfRpRUYy pic.twitter.com/IJ6bbosvw5 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

«Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir»

Présent en conférence de presse après la défaite de l'OM face à l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a annoncé qu'il était prêt à claquer la porte du Vélodrome s'il était le problème de son club. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir ».

«Je ne dirais pas que c’est du cinéma, mais...»

Lors d'un entretien accordé à But Football Club, Rolland Courbis s'est prononcé sur la sortie de Roberto De Zerbi. Selon lui, le coach de l'OM bluffe et ne compte pas du tout faire ses valises dans un avenir proche. « Selon vous, De Zerbi peut-il réellement claquer la porte de l’OM ? Mais non ! Je ne dirais pas que c’est du cinéma, mais c’est ce que j’appelle moi un « question-réponse ». Il sait très bien qu’en faisant ces déclarations, on va lui répondre ‘mais non, reste’ ! On peut également lui répondre qu’il a aussi sa part de responsabilité… », a affirmé l'ancien joueur et entraineur de l'OM.