De Zerbi - OM : L’annonce qui va enflammer Marseille !

Arrivé l’été dernier pour remplacer Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi a rapidement pris ses marques à Marseille. L’OM réalise une belle saison et semble être l’équipe la mieux placée pour décrocher la deuxième place. Par conséquent, le technicien italien est déjà adulé par les fans marseillais qui devraient se réjouir de sa dernière annonce sur son futur.

En quête du successeur de Jean-Louis Gasset en fin de saison dernière, l'OM avait frappé très fort en enrôlant Roberto De Zerbi. Le technicien italien a d'ailleurs rapidement fait l'unanimité à Marseille. Et cela tombe bien, puisqu'il annonce, après la défaite à Nice dimanche soir (0-2), qu'il espère bien rester longtemps à l'OM.

De Zerbi jubile à l'OM

« Je suis heureux de mon choix de travailler à Marseille, je n'ai aucun regret. J'étais triste de quitter Brighton, car j'étais lié à tout le monde dans le club, les joueurs, les supporters », confie-t-il en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«J'aimerais y rester longtemps»

« Mais le moment était venu pour moi de partir et je suis très bien à Marseille. J'aimerais y obtenir de grands résultats, j'y tiens beaucoup. C'est un défi difficile, mais c'est un très beau défi et je me sens très bien ici, et j'aimerais y rester longtemps », ajoute Roberto De Zerbi.