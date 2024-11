Mercato - Real Madrid : Un transfert à 130M€ est déjà planifié

Alexis Brunet

La saison dernière, le Bayer Leverkusen a impressionné toute l’Europe avec son titre de champion d’Allemagne ainsi que son parcours en Ligue Europa, qui l’a mené jusqu’en finale. Un des principaux artisans de ces succès se nomme Florian Wirtz, mais ce dernier pourrait ne pas s’éterniser en Bundesliga. Le Real Madrid serait prêt à sauter sur l’occasion l’été prochain, en déboursant pas moins de 130M€.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a frappé un très gros coup. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s’engager avec le club espagnol. Les dirigeants madrilènes pistaient le Français depuis plusieurs années et ils ont enfin pu lui mettre la main dessus, qui plus est librement. En effet, le champion du monde était en fin de contrat à Paris et il n’a donc rien coûté à la Casa Blanca.

Le Real Madrid va miser sur Wirtz l’été prochain

Après avoir obtenu Kylian Mbappé gratuitement, le Real Madrid pourrait cette fois faire une folie lors du prochain mercato estival. Les dirigeants madrilènes pourraient, d’après les informations du journal AS, mettre le paquet sur Florian Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen. Ce dernier est évalué à 130M€, mais il serait la grande priorité de Florentino Pérez pour renforcer le poste de milieu offensif.

Wirtz a flambé la saison dernière avec le Bayer Leverkusen

À seulement 21 ans, Florian Wirtz s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs jeunes talents de la planète football. La saison dernière, le milieu offensif avait inscrit 18 buts, tout en délivrant 20 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues. De très bonnes statistiques qui avaient permis au Bayer Leverkusen de remporter le championnat d’Allemagne pour la première fois de son histoire, mais aussi la Coupe d’Allemagne, tout en atteignant également la finale de la Ligue Europa. Pour le moment, Wirtz semble également reparti sur de bonnes bases, puisqu’il a déjà inscrit sept buts tout en délivrant deux passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues.