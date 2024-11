Pogba est attendu en France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Paul Pogba sera autorisé à reprendre du service en mars prochain après sa suspension pour dopage, mais ce ne sera pas sous le maillot de la Juventus. Le milieu de terrain tricolore s’apprête à changer de club, et en attendant de connaître l’identité de sa future équipe, N’Golo Kanté affiche son envie de le voir retrouver l’équipe de France.

Et si la carrière de Paul Pogba repartait de plus belle en 2025 ? Le milieu de terrain de 31 ans, suspendu pour dopage il y a deux ans, a finalement vu sa peine réduite et pourra reprendre le fil de sa carrière dès le mois de mars prochain. Mais reste à savoir avec quel club Pogba reprendra du service…

Un divorce avec la Juventus

Selon les dernières tendances, l’emblématique joueur de l’équipe de France (91 sélections) est sur le point de résilier son contrat qui court jusqu’en 2026 avec la Juventus Turin. L’OM a été évoqué comme un point de chute idéal par son ami Patrice Evra, mais Pogba pourrait finalement rebondir en MLS cet hiver. Et qu’en est-il des Bleus ?

Kanté l’attend en équipe de France

N’Golo Kanté s’est prononcé mercredi en conférence de presse sur la possibilité d’un retour en Pogba en équipe de France : « Ce serait bien pour lui, bien pour l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est le coach qui décide, il y a une nouvelle génération. S'il pouvait retrouver les Bleus ce serait top, mais c'est le coach qui décidera », indique l’international français, qui attend donc Pogba chez les Bleus.