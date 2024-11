Mercato : Le transfert que doit à tout prix boucler le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de la grave blessure au genou d’Eder Militao, le Real Madrid pourrait essayer de profiter du prochain mercato hivernal pour recruter un défenseur central. Une question sur laquelle s’est penchée Olocip, entreprise utilisant l’intelligence artificielle pour fournir des informations aux clubs. Selon son algorithme, le joueur idéal a été identifié.

Après celle de Dani Carvajal, le Real Madrid doit maintenant composer avec la grave blessure d’Eder Militao, victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit le week-end dernier contre Osasuna (4-0). Le recrutement d’un défenseur central dès le mois de janvier devient presque obligatoire pour la Casa Blanca. En ce sens, l’intelligence artificielle a identifié le profil idoine.

« Boscagli serait la meilleure option »

En effet, selon l'algorithme d’Olocip, qui utilise l’intelligence artificielle pour fournir des informations aux clubs, « Olivier Boscagli serait la meilleure option parmi tous les défenseurs centraux de la base de données. » L’outil s’appuie sur les statistiques du défenseur du PSV Eindhoven : « Sa valeur par 90 minutes devrait être de 0,33, ce qui signifie qu'il contribuerait à ce que l'équipe marque ou empêche 0,33 but par match grâce à l'ensemble de ses actions. Cela représente 1 but toutes les 272 minutes. Jusqu'à sa blessure, Militao affichait la même valeur moyenne par match. »

Laporte, Tah et Flamingo comme autres option suggérées

D’après Olocip, Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) serait « également une option intéressante pour le Real Madrid. Le joueur naturalisé espagnol, actuellement en Arabie Saoudite, apporterait une valeur de 0,32, se positionnant comme la deuxième meilleure option pour la défense du Real Madrid. Avec le total de ses actions (offensives, défensives et de construction), il contribuerait à ce que le Real Madrid marque ou empêche 1 but toutes les 290 minutes en Liga. » Olocip propose aussi deux autres joueurs au Real Madrid dans l’optique de remplacer Eder Militao : Jonathan Tah (28 ans, Bayer Leverkusen) et Ryan Flamingo (21 ans, PSV Eindhoven).

Laporte répond à l’intérêt du Real Madrid

Aymeric Laporte, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Nassr, a été cité ces derniers jours comme une piste du Real Madrid. Un intérêt auquel l’international espagnol (39 sélections) a répondu dans un entretien accordé à la Cadena SER : « Je n'en suis pas très conscient. Je n'ai lu que la même chose que vous, donc il n'y a pas de problème. » Il a tout de même ajouté qu’il écouterait « évidemment » une approche du Real Madrid, car « on ne méprise pas des équipes comme le Real Madrid. »