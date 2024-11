Mercato : Le Real Madrid a trouvé son prochain transfert, il répond cash

Alexis Brunet

Dernièrement, le Real Madrid fait face à de gros problèmes en défense. Le club de la capitale a perdu Dani Carvajal jusqu’à la fin de la saison, mais également Eder Militao. Les dirigeants madrilènes comptent donc se montrer actifs lors du mercato hivernal et Aymeric Laporte fait partie des pistes. Le défenseur espagnol a d’ailleurs répondu à l’intérêt de la Casa Blanca.

Le sort s’acharne sur la Real Madrid. Le week-end dernier face à Osasuna, Carlo Ancelotti a perdu trois joueurs sur blessure. Rodrygo, Eder Militao et Lucas Vazquez ont été contraints d’abandonner leurs coéquipiers, et pour le défenseur brésilien, cela est très sérieux.

Militao est forfait jusqu’à la fin de la saison

Déjà privé de Dani Carvajal et de David Alaba, le Real Madrid a donc perdu Eder Militao dernièrement. Tout comme pour le latéral espagnol, la blessure du défenseur brésilien est assez sérieuse. L’ancien joueur de Porto s’est fait une rupture des ligaments croisés et sa saison est d’ores et déjà terminée.

Aymeric Laporte répond à l’intérêt du Real Madrid

Le Real Madrid devrait donc se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts et l’une des cibles du club espagnol se nomme Aymeric Laporte. Le défenseur qui évolue aujourd’hui en Arabie saoudite est d’ailleurs revenu sur l’intérêt madrilène dernièrement pour la Cadena Ser. « Je n'en suis pas très conscient. Je n'ai lu que la même chose que vous, donc il n'y a pas de problème. » L’ancien joueur de Manchester City a également affirmé qu’il écouterait « évidemment » une possible approche merengue, car « on ne méprise pas des équipes comme le Real Madrid. » Affaire à suivre...