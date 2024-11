RC Lens : Une fake news déjà annoncée pour le mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est le 1er janvier prochain que le mercato hivernal ouvrira ses portes. Les clubs auront alors l’occasion d’apporter certaines retouches. Pour le RC Lens, cela pourrait permettre le recrutement d’un nouvel attaquant. En ce sens, ces dernières heures, il a été annoncé que les Sang et Or seraient intéressés par Gift Orban, loin d’être en odeur de sainteté à l’OL. Direction donc Lens pour le Nigérien ? Pas sûr.

Compte tenu de la situation financière actuelle à l’OL, il faudra s’attendre à des départs lors du mercato hivernal. Certains clubs pourraient alors en profiter. Dont le RC Lens ? Ces dernières heures, la presse espagnole annonçait un intérêt des Sang et Or pour Gift Orban. Depuis son arrivée à Lyon, l’attaquant nigérian peine à convaincre. Un départ pourrait alors être à l’ordre du jour d’ici quelques semaines. Mais voilà que l’avenir d’Orban ne devrait cependant pas s’écrire du côté de Lens.

« Orban pas vraiment une piste prioritaire pour le RC Lens »

Il n’aura pas fallu attendre pour voir un démenti tomber concernant ce possible transfert de Gift Orban au RC Lens. En effet, selon les informations de Footmercato, il ne faut pas s’attendre à une arrivée du joueur de l’OL cet hiver. « Gift Orban pas vraiment une piste prioritaire pour le RC Lens. Will Still, qui n'a pas réclamé de recruter de n°9 cet hiver sauf opportunité de fou, veut capitaliser sur ses 2 attaquants, Rayan Fofana et Kembo Diliwidi qui ont signé pro récemment », a posté le journaliste Sébastien Denis sur X.

Fofana heureux d’avoir signé pro au RC Lens

Offensivement, le RC Lens compte donc notamment sur Rayan Fofana. Ce dernier a dernièrement signé son premier contrat pro avec les Sang et Or jusqu’en 2027. Une signature à propos de laquelle Fofana a d’ailleurs fait savoir : « C’était un objectif de passer pro. Ça fait plaisir. Maintenant, ce n’est pas une fin en soi. Je sais que je dois continuer à travailler. J’ai un retard à rattraper dû à un petit souci physique. On a pris des précautions à ce sujet. Maintenant, je suis impatient de revenir sur les terrains. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de mon aventure à Lens ? Vous pouvez déjà me souhaiter la santé. Ensuite de bien revenir, de mettre des buts, avoir de belles statistiques, être important dans le jeu et au sein du collectif ».