F1 : L’annonce complètement folle de Verstappen à Gasly

Il fallait remonter au 23 juin dernier pour assister à la victoire d’un Grand Prix par Max Verstappen. Il en aura fallu du temps au Néerlandais pour retrouver le goût de la victoire, ce qu’il a fait le week-end dernier au Brésil. Pourtant, ce n’était pas gagné pour le pilote Red Bull, qui s’est élancé de la 17ème place sur la grille de départ. Malgré tout, Verstappen n’était pas plus inquiet que cela et il l’avait fait savoir à Pierre Gasly avant ce Grand Prix.

Max Verstappen a fait un pas de plus vers un 4ème titre de champion du monde. Le Néerlandais a remporté le dernier Grand Prix du Brésil, ce qui était toutefois difficile à pronostiquer avant le départ. En effet, sa Red Bull devait s’élancer de la 17ème, mais malgré cela, Verstappen a réussi à faire une folle remontée pour lever les bras en vainqueur à l’arrivée. Il a d’ailleurs été accompagné sur le podium pour les deux pilotes français de chez Alpine, Esteban Ocon, qui a fini 2ème, et Pierre Gasly, qui s’est classé 3ème.

« Je vais remonter »

Echangeant avec Julien Febreau pour Canal+, Pierre Gasly est revenu sur le Grand Prix du Brésil. Le pilote Alpine a notamment évoqué le succès de Max Verstappen, faisait alors savoir : « Il a fait du Max. On sait que dans ces conditions là, il est très fort. On a pas mal parler après la qualif et tu voyais qu’il était serein, qu’il était confiant. Il m’a dit : « J’ai vu en Q1, on était archi vite, je vais remonter ». Le mec n’a pas trop de questions à se poser. Après partir 17 et gagner, c’est une course très solide ».

« Celle là elle va rester dans les mémoires de chaque personne dans l’équipe »

Ayant terminé 3ème de ce Grand Prix du Brésil, Pierre Gasly a également confié à propos de son résultat et celui de son écurie : « On savait qu’il allait y avoir une opportunité. Après, de là à faire un résultat pareil, jamais… Les conditions ont fait qu’on a eu les opportunités qui se sont présentées et on a réussi à les saisir. De voir le bonheur que ça a apporté sur les têtes de chacun, les sourires sur le podium, de voir les gens pleurer… C’est incroyable les émotions que ça peut procurer. Au final, on est une grande famille dans l’équipe. Celle là elle va rester dans les mémoires de chaque personne dans l’équipe ».