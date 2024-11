F1 : Schumacher recalé, Mercedes a tout gâché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec l'annonce de Stake F1 d'engager Gabriel Bortoleto, la grille 2025 de F1 est quasiment complète. La seule incertitude concerne le baquet de Sergio Pérez, toujours sous contrat mais sur la sellette, ainsi que ceux de Racing Bulls. Une affaire qui devrait se régler dans la famille Red Bull et qui met donc fin aux espoirs de Mick Schumacher de revenir en F1.

La grille 2025 de Formule 1 prend sérieusement forme. Mattia Binotto, patron d'Audi F1 qui renommera l’équipe Stake F1 en 2026, a annoncé son duo de pilotes pour la saison prochaine. Ainsi, ce sera le jeune Gabriel Bortoleto, leader du championnat de F2, qui accompagnera Nico Hulkenberg dans ce projet. Officiellement, il ne reste qu'un baquet disponible à savoir celui de la Racing Bulls, tandis que Sergio Pérez pourrait également être viré. Mais cette histoire se règlera dans la famille Red Bull et entre pilote du giron de l'écurie autrichienne. Autrement dit, Mick Schumacher ne sera pas sur la grille en 2025. Mattia Binotto justifie son choix.

Schumacher dans une impasse

« Oui, Mick a bien été envisagé pour un baquet Audi F1. Nous avons eu plusieurs discussions, il était certainement un candidat solide. Je le connais très bien par le passé et je connais ses forces et peut-être aussi ses faiblesses, mais je pense certainement qu’il aurait été un bon choix. Il y a eu de nombreux candidats et Mick aurait certainement été un bon choix également. Parfois, il faut prendre une décision. Je pense qu’il n’y a aucune raison ou reproche à me faire, la raison est simplement que nous avons choisi Gabriel et c’est tout », lâche l'ancien dirigeant de Ferrari dans des propos rapporté par Nextgen-auto.com.

«Je pense que nous devrions peut-être demander la même chose à Toto Wolff»

Mais surtout, Mattia Binotto en rajoute une couche en pointant également du doigt Toto Wolff qui n'a pas opté pour Mick Schumacher malgré le lien entre le pilote allemand et Mercedes : « Et je pense que nous devrions peut-être demander la même chose à Toto Wolff : pourquoi Kimi (Antonelli) et pas Mick ? Je pense qu’à un moment donné, il faut prendre une décision. Nous avons pris la décision d’embaucher Gabriel et nous en sommes heureux ». Par conséquent, un retour de Mick Schumacher en F1 dans un avenir proche semble désormais très compliqué.