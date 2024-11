F1 - Verstappen : Red Bull dévoile son incroyable coup de poker

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il partait depuis la 17e place sur la grille de départ, Max Verstappen a réussi l’exploit de remporter le Grand Prix du Brésil, devant les Alpine d’Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le Néerlandais a notamment profité d’un drapeau rouge alors qu’il n’était pas encore passé aux stands et Christian Horner a justement expliqué pourquoi.

Le Grand Prix du Brésil nous a offert une des courses les plus folles de ces dernières années. À commencer par le double podium d’Alpine grâce aux deuxième et troisième place d’Esteban Ocon et Pierre Gasly, mais surtout par la remontée de Max Verstappen, qui s’élançait 17e sur la grille. Le Néerlandais a profité de son très bon départ, mais aussi du drapeau rouge provoqué par l’accident de Franco Colapinto, lui permettant de changer ses pneus alors qu’il n’était pas encore passé aux stands.

« Un nouveau jeu d’intermédiaires était négligeable par rapport à ce qu’il avait »

« Nous pouvions voir que les conditions météorologiques devenaient épouvantables. Ses pneus étaient en bon état, et un nouveau jeu d’intermédiaires était négligeable par rapport à ce qu’il avait. Nous avons donc pris la décision de faire un long run », a expliqué Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Puis, bien sûr, notre malchance de la qualif s’est transformée en fortune en course, lorsque la course a été signalée par un drapeau rouge et qu’elle s’est trouvée neutralisée. Par la suite, je veux dire que la course a commencé, je pense, trop tôt. Il a pris son temps, Ocon a pris de l’avance, il commençait à la réduire. Et puis une autre voiture de sécurité. Et puis sa relance, ou sa manœuvre de freinage dans le virage 1 sur Ocon, a été remarquable. »

« Nous avons pu voir quand Checo s’est arrêté que les pneus étaient en très bon état »

Red Bull a constaté que les pneus de Sergio Pérez étaient en bon état lorsqu’il les a changés et a donc décidé de laisser Max Verstappen en piste : « Encore une fois, comme samedi, il était dans une file de voitures. A ce moment-là, il y avait Yuki à l’avant avec Esteban et Charles. Il était dans tout cet air sale, mais nous n’étions pas en train d’user les pneus. Les pneus étaient en bon état. Nous avons pu voir quand Checo s’est arrêté que les pneus étaient en très bon état. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas passer au stand pour un nouveau jeu d’inters et de rouler plus longtemps, parce que nous savions que de fortes pluies allaient tomber. On pouvait voir la pluie tomber à verse derrière nous sur le muret des stands. C’était une question de survie à ce moment-là. Il est surprenant qu’une voiture de sécurité n’ait pas été lancée ou qu’un drapeau rouge n’ait pas été mis en place plus tôt. »