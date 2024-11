F1 : Verstappen, Hamilton, Leclerc… Une grande annonce est lâchée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces dernières semaines, certains pilotes ont été sanctionnés par la FIA, notamment pour avoir prononcé certaines injures. Quoi qu’il en soit, la relation entre les pilotes et l’instance automobile n’a jamais été au plus bas. Ce jeudi, la GPDA, l’association des pilotes, a publié un long communiqué à l’encontre de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

Injures, apparence, bijoux… Ces derniers temps, les tensions entre la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) et les pilotes de Formule 1 se sont détériorées. Et ce jeudi, la GPDA (l’association des pilotes) présidée par Sebastian Vettel et George Russell, a publié un long communiqué, visant directement Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA. Tout d’abord, les pilotes ont reproché à l’instance ses sanctions contre les injures parfois prononcées par ces derniers, alors que récemment, Max Verstappen et Charles Leclerc ont été sanctionnés de lourdes amendes à ce sujet.

Les pilotes protestent contre les sanctions de la FIA

« Comme c’est le cas dans tous les sports, les compétiteurs doivent suivre la décision de l’arbitre, qu’ils l’aiment ou non, et qu’ils soient d’accord ou non. C’est comme ça que fonctionne le sport. Les pilotes (nos membres) ne sont pas différents et comprennent cela entièrement. Nos membres sont des pilotes professionnels, qui courent en Formule 1, le pinacle du sport automobile international. Ils sont les gladiateurs et chaque week-end de compétition, ils offrent un beau spectacle aux fans. Pour ce qui est de jurer, il y a une différence entre les jurons avec l’intention d’insulter d’autres personnes, et des jurons plus désinvoltes, comme vous pourriez en utiliser pour décrire une mauvaise météo, ou des objets inanimés comme une monoplace de Formule 1, ou une situation en piste », peut-on lire au sein de ce dernier.

« Nous exhortons le Président de la FIA à réfléchir également à son propre ton et son langage quand il parle à nos pilotes membres »

Les pilotes ont également appuyé sur le fait de ne pas recevoir de leçons à propos de leur style. Lewis Hamilton lui, avait protesté contre la mesure anti-bijoux mise en place par la FIA en 2022 : « Nous exhortons le Président de la FIA à réfléchir également à son propre ton et son langage quand il parle à nos pilotes membres, ou évidemment à propos d’eux, que ce soit dans un forum public ou ailleurs. De plus, nos membres sont adultes, ils n’ont pas besoin de recevoir des instructions via les médias sur des sujets triviaux comme les bijoux ou les sous-vêtements ».