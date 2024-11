F1 : Clash entre Hamilton et Verstappen, Mercedes vide son sac

Pierrick Levallet

En 2021, Max Verstappen a décroché son premier titre de champion du monde. Le pilote de Red Bull a été sacré après une rivalité intense avec Lewis Hamilton. Un clash a d’ailleurs éclaté entre le Britannique et le Néerlandais après l’épisode du Grand Prix de Grande-Bretagne. Toto Wolff avoue d’ailleurs regretter certaines de ses réactions de l’époque.

Max Verstappen est en route pour rafler sa quatrième couronne consécutive en 2024. La première, il l’a obtenue en 2021 au terme d’une rivalité intense avec Lewis Hamilton. Les deux pilotes se sont rendus coup pour coup, provoquant parfois le crash de l’un ou de l’autre. Cela a notamment été le cas à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton avait accroché l’arrière de la monoplace de Max Verstappen, le propulsant directement dans la barrière de sécurité à une vitesse impressionnante. Plus de peur que de mal pour le Néerlandais, qui avait malgré tout été contraint à l’abandon. Cet épisode avait conduit à un gros clash entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Toto Wolff avoue d’ailleurs regretter certaines de ses réactions de l’époque.

«J’aurais pu réagir d’une meilleure manière»

« Ces gars s’étaient battus, non seulement lors du premier tour, mais ils s’étaient battus toute la saison, et je pense que c’était un moment où les deux ont décidé de ne pas céder ce virage. Et cela s’est terminé par une situation où, heureusement, Max n’a pas été blessé. Je l’ai déjà dit, j’aurais pu réagir d’une meilleure manière, car j’ai entendu un des ingénieurs de Red Bull dire qu’il allait bien à cet égard. Je me suis dit ‘cochez la case Max va bien’, et nous avons continué à gagner la course, sans qu’il ne marque de points » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only.

«J’aurais dû prendre mon téléphone»

« C’était donc important pour rebondir au championnat. J’ai eu l’impression que la conduite n’était pas toujours irréprochable et, rétrospectivement, j’aurais dû prendre mon téléphone et appeler Jos pour lui demander s’il allait bien. Maintenant, Jos m’aurait clairement dit ce qu’il pensait de cette situation, mais c’est très bien ainsi. Mais j’aurais dû, en tant que père, appeler le père du conducteur et lui demander [s’il allait bien], ce que je n’ai pas fait. Il y a eu beaucoup d’autres cas cette année-là qui n’étaient pas conformes aux normes que nous attendons tous les uns des autres » a ensuite ajouté Toto Wolff. Ce crash spectaculaire n’a toutefois pas empêché Max Verstappen de remporter le titre à l’issue de la saison. Quelques années plus tard, le pilote de Red Bull est toujours aux sommets de la F1.