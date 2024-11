PSG : Transfert à 75M€, une condition inédite est fixée !

Jean de Teyssière

Au PSG, l’après-Mbappé se passe pour le moment plutôt bien. Le PSG est large leader en championnat mais accuse le coup en Ligue des Champions, le club étant le premier éliminé (25ème sur 36). L’absence de Mbappé se fait tout de même un peu sentir et le club de la capitale pourrait retenter sa chance avec Victor Osimhen.

Il y a deux ans, après la saison historique du SSC Naples, conclue par la victoire en Série A, le nom de Victor Osimhen circulait dans les couloirs de nombreux clubs européens, notamment le PSG. Les dirigeants parisiens n’ont jamais réussi à mettre la main sur l’attaquant nigérian qui joue désormais à Galatasaray.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Osimhen, c’est 75M€

Emanuele Cammaroto, journaliste italien, a évoqué le mercato de Naples pour Radio Punto Zero. Et il était évidemment question de Victor Osimhen, l’attaquant prêté à Galatasaray : « Osimhen ? Le PSG réfléchit à la saison prochaine. Il commence à repenser à Osimhen. Osimhen se relance et Naples a posé ses conditions : 75 millions, quand la clause tombe en 2025. »

«Payer au moins 25M€ d’avance»

« Il est clair que Galatasaray veut plus qu'un prêt, mais il n'offre pas l'argent de la clause, poursuit le journaliste italien. Si Galatasaray veut le joueur de façon permanente, il doit avoir l'obligation de payer au moins 25 millions d'euros d’avance. » Le PSG est fixé.