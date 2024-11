Mercato : Un renfort surprise va débarquer à l’OM, c’est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand espoir du football malien, Amadou Soumaré devrait apprendre le métier en France. En décembre prochain, le joueur, qui évolue au sein du club Djoliba, devrait rejoindre Marseille pour passer un essai. Si celui-ci est convaincant, l'arrière gauche de 20 ans pourrait se voir offrir un contrat de la part de Pablo Longoria.

L’OM se penche déjà sur le mercato d’hiver. Comme à son habitude, Pablo Longoria s’est penché sur plusieurs profils. Mais la priorité devrait être mise sur le recrutement d’un latéral droit polyvalent, capable d’épauler Pol Lirola. Selon les informations d’Africa Foot, un milieu de terrain devrait aussi débarquer à Marseille au cours du mois de décembre.

L'OM va accueillir un crack

Âgé de 20 ans, Amadou Soumaré devrait se voir offrir la chance de porter le survêtement de l’OM. Ce joueur, qui évolue à Bamako, devrait se rendre à Marseille dans les prochaines semaines pour passer un essai. Si celui-ci est concluant, il pourrait se voir offrir un contrat.

Soumaré a plusieurs touches en Europe

Auteur de 9 buts et délivré 7 passes décisives en Ligue 1 malienne, Soumaré souhaiterait rejoindre l’Europe pour développer sa carrière et faire son trou. En plus de l’OM, Quevilly Rouen Métropole et les Young Boys de Berne auraient pris des renseignements sur sa situation.