Mercato - OM : Il se fait insulter après son transfert

Souleymane Diawara aura marqué l'OM de son empreinte. Le défenseur sénégalais a remporté cinq titres avec son club de cœur qu'il avait rejoint en 2009 après un passage chez les Girondins de Bordeaux. Mais en acceptant de filer à Marseille, il ne se doutait pas qu'il allait faire l'objet de plusieurs insultes en raison de la rivalité entre les deux clubs.

Diawara ignorait la rivalité entre l'OM et Bordeaux

« Je ne savais même pas que Bordeaux et l’OM étaient ennemis. Pour moi c’est PSG-Marseille. Mais après quand j’ai compris de Claude Bez à l’époque, Bernard Tapie…Les supporters m’en ont voulu ? Ouais, grave. Ils m’en ont voulu, « il ne respecte pas le scapulaire ». Une fois j’ai eu une discussion avec un supporter bordelais, j’étais en rééducation à Cap Breton. On discute, « je suis déçu, je suis supporter bordelais, c’est pour l’argent ». Je lui dit : « Tu fais quoi dans la vie », « je suis électricien », « imagine on t’appelle et on double ton salaire. Tu fais fois ? T’y vas ou tu n’y vas pas ? », « oui mais c’est pas pareil », « pourquoi ce n’est pas pareil ? », « vous gagnez assez d’argent ». Marseille, ils arrivent, ils te donne le double de ce que tu voulais. Je vais refuser moi ? Et puis ça reste Marseille, c’est le club de mon coeur à la base », a confié Souleymane Diawara pour Ange GR, avant de poursuivre.

«Je me dis que si on m’insulte comme ça, c’est que j’ai dû faire du bon travail»

« Après, ils disaient que je suis parti chez l’ennemi. Mais avant moi, il y a des vrais Bordelais, Dugarry, Liza, ils sont tous partis là-bas. Eux ce sont des vrais Bordelais, moi je ne suis pas un vrai Bordelais. Eux on leur dit rien et moi on m’insulte. Après je me dis que si on m’insulte comme ça, c’est que j’ai dû faire du bon travail », a estimé Souleymane Diawara. Sportivement, son choix était le bon.