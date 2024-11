Mercato : Indésirable à l’OM, il lâche une annonce pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désigné comme indésirable à l’OM lors du dernier mercato estival, Chancel Mbemba n’est finalement pas parti. Toutefois, ce n’est pas pour autant que le Congolais joue avec Roberto De Zerbi. Par conséquent, à l’approche du mercato hivernal, des questions se posent sur l’avenir du défenseur central. Partira ? Ne partira pas ? La question a directement été posée à Mbemba.

A l’heure où l’OM ne connait pas la meilleure forme défensivement, ils sont nombreux à réclamer le retour de Chancel Mbemba. Alors que le club phocéen a tout fait pour se séparer du Congolais, indésirable, lors du mercato estival, cela n’a finalement abouti à rien. Un temps écarté, Mbemba a été réintégré au groupe d’entraînement de Roberto De Zerbi, mais voilà que l’entraîneur de l’OM ne compte tout de même pas sur lui pour les matchs. L’avenir de Chancel Mbemba s’écrit donc plus que jamais loin de Marseille, mais reste à savoir si l’heure du départ sonnera lors du mois de janvier.

« J’ai un contrat avec Marseille »

Le mercato hivernal approche et pour Chancel Mbemba, cela pourrait donc être l’occasion d’enfin quitter l’OM pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Quid alors de l’avenir du Congolais ? En marge de la rencontre de sa sélection ce samedi face à la Guinée, Mbemba a été interrogé sur ce sujet chaud. Au micro de Canal+, il a alors répondu : « Changer de club ? J’ai un contrat avec Marseille. J’espère en janvier, quand Dieu le veut, gloire à Dieu. Mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains. Les humains sont compliquées sur cette terre. Chacun regarde ses intérêts. Le plus important, on fait notre travail pour satisfaire tout le monde ».

Un avenir en Arabie saoudite ?

Rendez-vous donc à partir du 1er janvier 2025, date de l’ouverture du marché des transferts, pour voir ce qui arrivera pour l’avenir de Chancel Mbemba. Ce dossier suscite en tout cas beaucoup de réactions. Dernièrement, Jean-Jacques Benoît avait conseillé le joueur de l’OM pour la suite de sa carrière, le poussant alors à… rejoindre l’Arabie Saoudite : « Moi, si j’étais à sa place, je partirais en Arabie ». Affaire à suivre…