Real Madrid : Mbappé a pris la grosse tête, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne sait pas où donner de la tête. Les critiques viennent de partout et le joueur du Real Madrid se retrouve esseulé. Les dernières remontrances viennent d'Angleterre. Ancien joueur de Birmingham et de Watford, Troy Deeney a donné son avis sur le champion du monde 2018, et il lui a reproché d'avoir pris la grosse tête.

Les supporters du Real Madrid ont vite déchanté. Présenté comme la recrue phare du club espagnol, Kylian Mbappé peine à véritablement s’imposer dans un championnat qu’il rêvait de rejoindre. Ses six buts en Liga cachent une misère d’efficacité et un manque cruel de confiance. Les prestations de Mbappé font parler, même en Angleterre. Consultant pour Talk Sport, Troy Deeney a livré un constat implacable sur les débuts de l’international français au Real Madrid.

Mbappé se fait tacler en Angleterre

« Ce n'est probablement pas du tout ce à quoi nous nous attendions tous. Personnellement, je pensais que lorsqu'ils l'ont obtenu, il était la pièce manquante, un peu comme lorsque [Manchester] City a obtenu [Erling] Haaland. On s'attend à ce qu'il marque beaucoup de buts et qu'ils [le Real] soient plus ou moins inarrêtables » a confié l’ancien joueur de Watford.

« Il doit laisser tomber son ego »

Selon Deeney, Mbappé doit se concentrer sur le football et arrêter de se disperser. « Ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est vrai, mais en y repensant, mon opinion est que son ego a pris le pas sur sa véritable éthique de travail. En étant au PSG, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait, et les attentes n'étaient pas aussi grandes, ils allaient toujours gagner le championnat.Donc, quand on va au Real Madrid, il y a Barcelone, il y a l'Atlético [Madrid], il y a l'attente de gagner le championnat et la Ligue des champions. Et je pense qu'en ce moment, cela lui pèse un peu trop. Si c’est son rêve, il doit laisser tomber son ego et travailler un peu plus dur » a-t-il admis.