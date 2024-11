Transferts : Après son calvaire à l’OM, il révèle des contacts avec l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien international français, Gaël Givet s'est confié sur sa carrière et notamment sur son passage à l'OM (2007-2009). Le défenseur central ne conserve pas un merveilleux souvenir de son aventure marseillaise. Au moment où le moral était à zéro, le joueur avait entamé des discussions avec plusieurs équipes de Ligue 1, dont l'ASSE.

Gaël Givet n’a pas fait long feu à l’OM. Arrivé en 2007 après des débuts plus que réussis à l’AS Monaco, le défenseur central s’est envolé pour l’Angleterre deux ans plus tard. Mais l’ancien international français avait la possibilité de rester en France.

Givet révèle des contacts avec l'ASSE

« Avec du recul, ma carrière, c’était la passion du foot avant tout, je n’ai jamais vu ça comme un métier. Mon expérience à l'OM n’a pas été la plus belle de ma carrière. À un moment donné, j’étais en contact avec le FC Nantes quand j’étais en difficulté à Marseille, il y avait aussi eu Saint-Etienne» a confié Givet.

«Je ne veux pas faire le vieux couillon, mais...»

Givet rejoindra Blackburn avant de retourner en France. Retraité des terrains en 2016, il a depuis pris ses distances avec ce milieu. «Je ne veux pas faire le vieux couillon, mais je me rappelle que quand j’avais 16 ans et que j’arrivais à l’entraînement, on se dépêchait tous à fond de mettre les crampons pour aller sur le terrain, toucher le ballon, se faire des passes. On était avant tout passionné par le foot. Aujourd’hui, les jeunes il faut aller les chercher dans le vestiaire car ils sont sur leur téléphone en train de regarder Instagram, TikTok ou des conneries comme ça.» a-t-il lâché lors d’un entretien à Ouest-France.