«Un enf**ré», un entraîneur de l’OM balancé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli est de retour sur un banc de Ligue 1. En effet, l’Argentin a pris la succession de Julien Stéphan à Rennes. A cette occasion, une révélation est apparue concernant le contrat qu’avait signé Sampaoli à Marseille. On y a appris qu’il avait un bonus s’il parlait français en conférence de presse. Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire en a dit plus sur ce sujet.

Pour remplacer André Villas-Boas, en février 2021, l’OM décidait de faire confiance à Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur de l’Argentine. Ce dernier restera jusqu’à l’été 2022 sur le banc phocéen, décidant alors de claquer la porte. Sampaoli avait pourtant signé jusqu’en 2023 avec l’OM, un contrat qui comportait d’ailleurs une clause pour le moins inattendue. En effet, comme l’a révélé L’Equipe, l’ex-entraîneur olympien avait le droit à un bonus s’il venait à parler français en conférence de presse.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« Ça lui rajoutait des sous s’il arrivait à parler français en conférence de presse »

A l’origine de cette information sur Jorge Sampaoli dans L’Equipe, Mathieu Grégoire a apporté d’autres éléments lors de son passage sur le live Twitch de Youss TV. Le journaliste du quotidien sportif a alors fait savoir à propos de l’ex-entraîneur de l’OM : « Sampaoli, je raconte dans le journal que quand il était à l’OM, il avait un bonus dans son contrat, ça lui rajoutait des sous s’il arrivait à parler français en conférence de presse. En fait ce gars, c’est vraiment un enfoiré, c’est pour ça qu’on a compris après qu’il a commencé à nous parler à partir du mois de mars 2022, notamment quand on était en Azerbaïdjan, il commence à nous parler français le gars et pas du tout avant. Comme ça il a activé son bonus parce qu’il a fait une ou deux confs en français ce coquin ».

« Il faisait exprès d’enclencher son cours en audio et de faire style »

Mathieu Grégoire a ensuite apporté une autre anecdote concernant Jorge Sampaoli à l’OM : « Mais le truc le plus drôle, quand les dirigeants passaient le voir dans son bureau, il faisait exprès d’enclencher son cours en audio et de faire style « Bryan est dans la cuisine ». Et puis de répéter, faire style il bossait. Alors que honnêtement, ce n’était pas sa priorité je pense ».