Kylian Mbappé : Le souci identifié par France 98 !

Rapidement annoncé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a dû faire avec de très grosses attentes. Mais voilà que cela fait maintenant plusieurs mois que le Français n’est plus à la hauteur. Même son transfert au Real Madrid après des mois compliqués au PSG n’aura rien changé pour Mbappé. Quel est alors le problème ? Bixente Lizarazu a sa petite idée.

A 25 ans, Kylian Mbappé traverse certainement la période la plus compliquée de sa carrière. En effet, le joueur du Real Madrid est actuellement au plus mal. Ayant rejoint la Casa Blanca, le Français n’arrive pas à répondre aux énormes attentes suscitées par son transfert en provenance du PSG. Sur le terrain, Mbappé n’est clairement plus le même joueur qu’il a pu être il y a quelques mois seulement. Mais comment expliquer une telle transformation ?

Un problème mental ?

Ce dimanche, pour L’Equipe, Bixente Lizarazu s’est penché sur la situation problématique de Kylian Mbappé actuellement. Le champion du monde 1998 a alors fait part de sa crainte en ce qui concerne le mental du joueur du Real Madrid : « On se souvient du Kylian Mbappé qui voulait exploser tous les records, faire de chaque match une occasion de briller et de gonfler ses statistiques. Le fait qu'il se soit montré réticent à venir en équipe de France lors du rassemblement d'octobre était un signal d'alerte. Aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure son mental est touché et s'il a autant de plaisir à jouer au foot ».

« On peut penser qu'il y a un impact psychologique plus profond »

« Tous les joueurs du monde ont des états de forme fluctuants mais, quand le coup de moins bien dure aussi longtemps, on peut penser qu'il y a un impact psychologique plus profond. Le corps et la tête sont intimement liés et bien traiter la tête est aussi important que bien traiter le corps », a poursuivi Lizarazu concernant Kylian Mbappé.