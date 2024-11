Mercato - PSG : Un buteur à 100M€ lâche une réponse fracassante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de trouver de l'efficacité en attaque pour pallier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a plusieurs profils dans le viseur, à commencer par celui de Viktor Gyökeres. Véritable machine au Sporting Portugal, le Suédois enchaîne les buts et forcément, il attire tous les regards. Mais un départ au PSG n'est pas encore au programme...

Auteur de 21 buts en 15 matches cette saison avec son club, Viktor Gyökeres fait de l'œil aux plus grands clubs d'Europe, dont le PSG. Le Suédois est sous contrat jusqu'en 2028 avec le Sporting Portugal et il n'a pas envie de partir. En tout cas, pas pour le moment.

Gyökeres vers un grand club en 2025 ?

Avant-centre de 26 ans, Viktor Gyökeres était déjà l'une des pistes du PSG cet été. Le Suédois rayonne dans un championnat un peu moins relevé mais tout le monde veut s'arracher son talent. Mais pour lui, pas question de quitter le Portugal maintenant. « Je veux terminer la saison au Sporting. Je ne suis pas pressé de partir, chaque chose en son temps. Je n’y pense pas, ça n’a pas vraiment d’importance » déclare-t-il d'abord à Fotbollskanalen.

« Ce ne sont que des rumeurs »

Dans le viseur du PSG mais aussi de grosses équipes de Premier League, Viktor Gyökeres dispose d'une clause libératoire de 100M€ dans son contrat. Les clubs sont donc prévenus même si pour le moment il n'y a rien de concret. « Ce ne sont que des rumeurs, il n’y a rien de concret. Je n’ai pas de préférences, le plus important c’est que je puisse jouer. Il y a d’autres facteurs, mais on verra ça en temps et en heure » poursuit le Suédois.