Un buteur du PSG envoie un message fort à Luis Enrique

En grande difficulté au PSG où il n'est pas en odeur de sainteté auprès de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a trouvé réconfort ces derniers mois auprès de l'Equipe de France. L'avenir de l'attaquant serait même fortement discuté et pourtant il souhaite toujours réussir à prendre cette place au sein de l'effectif de Luis Enrique en club.

Peu utilisé depuis le début de la saison au PSG, Randal Kolo Muani profite des rassemblements plus fréquents avec l'Equipe de France pour marquer des points. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort veut rester confiant et espère qu'il trouvera la même efficacité avec le club de la capitale. En tout cas, Luis Enrique est prévenu.

« Ça va le faire »

Encore titularisé pour affronter Israël jeudi soir, Randal Kolo Muani n'a pas pu trouver le chemin des filets cette fois-ci. L'avant-centre espère inverser la situation au PSG, où il n'a démarré que deux rencontres depuis le début de la saison. « Ce qu’il faut pour inverser la tendance et convaincre Luis Enrique de me mettre titulaire ? De travailler plus, de marquer les esprits quand il fait appel à moi. Ça va le faire » déclare-t-il au micro de Téléfoot.

Kolo Muani doit prendre confiance au PSG

L'année dernière, le PSG a fait un gros pari en lâchant 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani. Force est de constater que pour le moment il ne répond pas vraiment aux attentes. « Triste de ne pas avoir cette confiance avec Luis Enrique comme Didier Deschamps ? Je ne vais pas dire triste, mais après c’est le football, c’est comme ça. Je sais qu’il est content de son effectif, j’en fais partie, je pense que c’est à moi de donner le maximum pour qu’il me fasse confiance » poursuit Kolo Muani A lui de montrer de quoi il est capable avec le club de la capitale.