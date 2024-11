Vente OL : Aulas prépare un «invraisemblable retour» ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En pleine galère avec ses finances, l'OL est au bord d'un précipice inquiétant. Le club risque une relégation à la fin de la saison à cause de son bilan financier et John Textor, le propriétaire de l'équipe, a tout de suite signifié que cette éventualité n'existait pas. Dans l'ombre, Jean-Michel Aulas n'attend qu'une chose pour peut-être faire un retour.

Actionnaire majoritaire de l'OL depuis deux ans et désormais président du club, John Textor voit son club présenter un lourd déficit financier. L'homme d'affaires américain est souvent décrié pour sa gestion du club, qui a fait un début de saison catastrophique l'an dernier avant de retrouver un second souffle. Et sa tête n'était pas loin de tomber une première fois.

Un grand nom de l’OL est passé proche de la mort ! https://t.co/oVTK1AXR5b pic.twitter.com/GdNDkrdZ02 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Aulas de retour ?

Figure emblématique de l'OL, Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions il y a un an et demi. L'ancien président pourrait toutefois signer un retour tonitruant. « Oui Aulas, il aimerait récupérer le club, faire un invraisemblable retour. Il n’attend qu’un truc, c’est que Textor soit botté hors et qu’on lui demande de revenir aider » confie Romain Molina sur YouTube.

L'OL menacé

Cinquième de Ligue 1 pour le moment après 11 journées, l'OL reste un prétendant sérieux pour la Ligue des champions l'an prochain. Mais le club devra éviter une relégation forcée par la DNCG en raison de ses problèmes financiers. Pour le moment, un tremblement de terre n'est pas prévu.