Mbappé en dépression ? La sortie forte de Deschamps

Arnaud De Kanel

De passage dans Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a longuement évoqué la santé mentale de ses joueurs, y compris celle de son capitaine Kylian Mbappé qui, selon certaines rumeurs, traverserait un épisode dépressif important.

Sous le feu des projecteurs depuis le plus jeune âge, Kylian Mbappé accuse le coup pour la première fois de sa brillante carrière. Plusieurs sources s'accordent sur le fait que la santé mentale de l'attaquant madrilène serait mauvaise. Ce dimanche, Didier Deschamps a évoqué le sujet.

Mbappé au Real Madrid : Une «énorme erreur» est annoncée https://t.co/sOetW3wAEu pic.twitter.com/PpyExa5Nu0 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

«Les exigences sont de plus en plus élevées»

« Aujourd’hui aussi l’environnement est différent. Il y a une exposition, le moindre petit mot, les réseaux sociaux et puis l’enchainement. Après une compétition comme l’Euro, avoir à peine 3 semaines, vous avez du mal à vous remettre. Les exigences sont de plus en plus élevées. Depuis le dernier rassemblement, ils ont eu des semaines à 3 matchs. La fatigue physique, on peut la quantifier. Mais la fatigue mentale, ce n’est pas que le terrain », a tout d'abord expliqué le sélectionneur des Bleus pour Téléfoot.

«Il peut y avoir un état psychologique, jusqu’à la dépression je ne sais pas, qui est fragile»

« Quand tu rentres à 4h du matin, la nuit et puis ru rejoues. Et il n’y a pas un match où l’entraîneur va dire d’y aller tranquille. Dès fois, ça ne répond pas ou moins bien, il peut y avoir un état psychologique, jusqu’à la dépression je ne sais pas, qui est fragile. Et c’est la tête qui commande les jambes », a ajouté Didier Deschamps.