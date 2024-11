Kylian Mbappé : Attention à la dépression !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au fil des semaines, la situation de Kylian Mbappé devient de plus en plus inquiétante. Aux yeux de Bixente Lizarazu, le joueur du Real Madrid pourrait bien souffrir d’un problème psychologique. Aujourd’hui, la santé mentale est devenue un réelle problème et voilà que Mbappé pourrait s’exposer à certaines complications.

Voyant la galère que traverse actuellement Kylian Mbappé, chacun a son mot à dire sur les problèmes du joueur du Real Madrid. Ce dimanche, pour L’Equipe, Bixente Lizarazu a lui fait savoir : « Aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure son mental est touché et s'il a autant de plaisir à jouer au foot ».

Une dépression pour Mbappé ?

Pour Kylian Mbappé, ce problème mental peut conduire à de grosses complications, dont la dépression. En effet, Bixente Lizarazu a poursuivi, expliquant : « Un problème de santé mentale peut aller de la crise de confiance légère à la dépression profonde ».

« Des situations qui se sont dégradées dramatiquement »

Et le champion du monde 98 a par la suite cité des exemples précis : « On a des exemples très concrets avec l'équipe de France, de situations qui se sont dégradées dramatiquement. Celle de Paul Pogba, par exemple. Il faut se souvenir du joueur exceptionnel qu'il était en 2018 et de la descente aux enfers qu'il a connue ensuite. Ses soucis familiaux ont eu un impact psychologique évident et, derrière, son corps a lâché. N'Golo Kanté a aussi traversé des problèmes importants avec une partie de son entourage et, tout à coup, ses performances à Chelsea se sont dégradées et les blessures se sont enchaînées ».